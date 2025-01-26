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Kırıkkale'de Şiddet Olayı: Kayınvalidesini Bıçakla Yaraladı, Eşine ve Kayınbabasına Saldırdı

Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşine şiddet uygulayan E.U., kayınvalidesini bıçakla, kayınbabasını ise düdüklü tencereyle yaraladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 00:52
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 00:55
Kırıkkale'de Şiddet Olayı: Kayınvalidesini Bıçakla Yaraladı, Eşine ve Kayınbabasına Saldırdı

Kırıkkale'de Şiddet Dolu Bir Olay

Kırıkkale'de, boşanma aşamasındaki hamile eşi S.U. ve kayınbabası A.Ö. ile tartışan E.U. (24), olayın seyrini değiştirdi. Olay, Ovacık Mahallesi 578. Sokak'taki kayınbaba evinde meydana geldi.

Tartışma Büyüdü, Şiddet Ortaya Çıktı

İddialara göre, E.U. ile kayınbabası A.Ö. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu esnada E.U., kayınvalidesi Ç.K.'yi bıçakla yaraladı ve kayınbabası A.Ö.'ye de düdüklü tencereyle vurdu.

Hamile Eşine de Şiddet Uyguladı

Olayın ardından E.U., hamile olduğu öğrenilen eşi S.U.'yu da darbederek kaçtı. Olayın ardından durumun ciddiyetinin anlaşılması üzerine hemen polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların tedavi süreçleri devam ederken, E.U. kısa süre içinde polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki İşlemler Devam Ediyor

E.U.'nun emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Bu olay, Kırıkkale'deki aile içi şiddet sorununu bir kez daha gündeme getirirken, yetkililerin bu tür durumlara karşı daha fazla önlem almaları gerektiği öne sürülüyor.

Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınbabasını darbeden kişi, kayınvalidesini de...

Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınbabasını darbeden kişi, kayınvalidesini de bıçakla yaraladı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınbabasını darbeden kişi, kayınvalidesini de...

Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınbabasını darbeden kişi, kayınvalidesini de bıçakla yaraladı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kırıkkale'de Şiddet Olayı: Kayınvalidesini Bıçakla Yaraladı, Eşine ve Kayınbabasına Saldırdı

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