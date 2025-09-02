Kırıkkale'de Trafik Kazası: Bariyere Çarpan Otomobilde 1 Ölü, 4 Yaralı

Kırıkkale'de bariyere çarpan otomobilde 1 ölü, 4 yaralı

Kırıkkale-Samsun kara yolu Yozgat yol ayrımında kaza

06 EIB 668 plakalı otomobili Ömer Ç. (52) yönetiyordu. Araç, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yozgat yol ayrımında refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Hatun K. (70), Esma Hatun Ç. (14), Elif Ç. (49) ve Sami Ç. (25) yaralandı.

Sami Ç., Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne; diğer yaralılar ise Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Sami Ç., hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.