Kırıkkale'de Trafik Kazası: Refüje Çarpan Otomobilde İki Yaralı

Kırıkkale'de Kazanın Detayları

Kırıkkale'de yaşanan bir trafik kazasında, bir otomobil refüje çarparak yaralanmalara sebep oldu. Kazada yaralanan iki kişinin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Tedavi Altındaki Yaralılar

Kaza, T.U. (27) yönetimindeki 71 ADJ 634 plakalı aracın Alparslan Türkeş Bulvarı İtfaiye Kavşağı yakınlarında refüje çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisi sonucu otomobilin savrularak kaldırıma çarptığı belirtildi.

Kaza Anında Olay Yeri Müdahalesi

Olay yerine yapılan ihbar sonrası polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Yaralanan sürücü T.U. ve yanında bulunan S.A. (39) hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. T.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kırıkkale'de otomobilin refüje çarpması sonucu yaralanan 1'i ağır 2 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de otomobilin refüje çarpması sonucu yaralanan 1'i ağır 2 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de otomobilin refüje çarpması sonucu yaralanan 1'i ağır 2 kişi tedavi altına alındı.