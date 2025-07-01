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Kırıkkale'de Yolcu Otobüsü ile Traktör Çarpıştı: 4 Yaralı

Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 10:06
Kırıkkale'de Yolcu Otobüsü ile Traktör Çarpıştı: 4 Yaralı

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen kazada, yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı. Olayda toplamda 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları

Gökhan C. yönetimindeki 45 ZF 454 plakalı yolcu otobüsü, Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda, Satılmış K. tarafından kullanılan 40 KF 987 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışma sonucunda traktörün römorkundaki arpa, yola savruldu.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün sürücüsü Gökhan C. ile yolcular Döne Ü, Naciye G. ve Muhammet Deniz K. kazada yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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