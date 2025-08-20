DOLAR
40,93 -0,07%
EURO
47,76 -0,11%
ALTIN
4.400,01 -0,67%
BITCOIN
4.674.786,49 -0,66%

Kırıkkale Yahşihan İrtikap Soruşturmasında 2 Zanlı Adli Kontrolle Serbest

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında yakalanan Ş.A. ve M.Ç., sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:38
Kırıkkale Yahşihan İrtikap Soruşturmasında 2 Zanlı Adli Kontrolle Serbest

Kırıkkale Yahşihan İrtikap Soruşturmasında 2 Zanlı Serbest Bırakıldı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltı ve Adli Süreç

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturmada yakalanan Ş.A. ve M.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele Geçirilen Eşyalar

Operasyon kapsamında zanlıların adreslerinde 2 tabanca, kurusıkı tabanca, 147 fişek ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

27 Mayıs Operasyonu

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta, eski Yahşihan Belediye Başkanı O.T. ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T, A.Ü, Ü.T, K.T, İ.A. ve F.M. gözaltına alınmıştı. Soruşturmada; O.T. ile M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. tutuklanmış, diğer şüpheliler serbest bırakılmıştı.

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürüyor ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda işlemler devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunceli'de Pülümür Çayı'nda 22 Yaşındaki Ali M. Boğuldu
2
Bolu Mengen'de Orman Yangını: Kıyaslar'da Müdahale Sürüyor
3
Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi
4
Polonyalı Erasmus Öğrencisi Martyna Kaminska Adana'da Müslüman Oldu
5
İsrail: Suriye'de mühimmat patlamasında 4 asker hafif yaralandı
6
Orman Yangınları Arap Ülkelerini Vurdu: Suriye, Irak, Lübnan, Cezayir
7
Malazgirt Zaferi'nde Atlı Polisler Ahlat'ta Devriye Yaptı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek