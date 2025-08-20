Kırıkkale Yahşihan İrtikap Soruşturmasında 2 Zanlı Adli Kontrolle Serbest

Kırıkkale Yahşihan İrtikap Soruşturmasında 2 Zanlı Serbest Bırakıldı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltı ve Adli Süreç

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturmada yakalanan Ş.A. ve M.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele Geçirilen Eşyalar

Operasyon kapsamında zanlıların adreslerinde 2 tabanca, kurusıkı tabanca, 147 fişek ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

27 Mayıs Operasyonu

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta, eski Yahşihan Belediye Başkanı O.T. ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T, A.Ü, Ü.T, K.T, İ.A. ve F.M. gözaltına alınmıştı. Soruşturmada; O.T. ile M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. tutuklanmış, diğer şüpheliler serbest bırakılmıştı.

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürüyor ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda işlemler devam ediyor.