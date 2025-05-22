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Kırklar Dağı'nda Gençlik Yürüyüşü Coşkusu

Çorum Mecitözü'nde Kırklar Dağı'na düzenlenen yürüyüşte gençler doğayla buluştu, spor yaptı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 12:37
Kırklar Dağı'nda Gençlik Yürüyüşü Coşkusu

Çorum'da Gençlik Yürüyüşü Düzenlendi

Çorum'un Mecitözü ilçesinde, Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kırklar Dağı zirvesine anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Mecitözü Kaymakamlığı tarafından organize edilen bu etkinlik, gençlerin doğayla bütünleştiği keyifli bir gün sundu.

Katılımcılar Zirveye Tırmandı

1791 rakımlı Kırklar Dağı'nın zirvesine ulaşmak için bir araya gelen katılımcılar, 5 kilometrelik zorlu parkuru başarıyla tamamladı. Yürüyüşe Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, kamu kurumları temsilcileri, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Türk Bayrağı ile Kutlama

Etkinliğin zirve noktasında, katılımcılar Türk bayrağını açarak fotoğraf çektirdi. Kaymakam Nayman, burada yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür etti ve bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Nayman, "Bu tür etkinlikleri geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle yapmaktan mutluluk duydum. Katılımcılar hem spor yapmanın hem de temiz havanın tadını çıkardılar. Doğayla baş başa geçirilen bu özel gün, hem bedensel hem de ruhsal olarak yenilenmemize fırsatlar sundu." şeklinde konuştu.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde, Kaymakamlık tarafından organize edilen Gençlik Haftası etkinlikleri...

Çorum'un Mecitözü ilçesinde, Kaymakamlık tarafından organize edilen Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında 1791 rakımlı Kırklar Dağı zirvesine yürüyüş düzenlendi. 5 kilometrelik yürüyüşün ardından zirveye ulaşan katılımcılar, burada Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde, Kaymakamlık tarafından organize edilen Gençlik Haftası etkinlikleri...

Çorum'un Mecitözü ilçesinde, Kaymakamlık tarafından organize edilen Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında 1791 rakımlı Kırklar Dağı zirvesine yürüyüş düzenlendi. 5 kilometrelik yürüyüşün ardından zirveye ulaşan katılımcılar, burada Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.

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