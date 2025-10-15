Kırklareli AFAD'da Yeni Personele Sel ve Akarsu Botla Kurtarma Eğitimi

Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) göreve yeni başlayan arama kurtarma personeline yönelik sel ve akarsularda botla kurtarma eğitimi düzenlendi.

Eğitimin Yapıldığı Yer ve Katılımcılar

Eğitim, Kırklareli Barajı'nda gerçekleştirildi. Eğitime AFAD İl Müdürü Salih Erden, Afet Yönetim Şube Müdürü Cengiz Halit Şen ve ekip amiri İlker Dengiz ile yeni göreve başlayan personel katıldı.

Eğitimin İçeriği ve Uygulamalar

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanları tanıtarak personeli bilgilendirdi. Eğitim kapsamında suya bot indirme ve hazırlama uygulamalarının ardından kürek çekme, motorlu bot kullanma, suda konum belirleme, botla kıyıya yanaşma, kazazedeye ulaşma ve kurtarma ile su üstünde botlar arası kazazede aktarımı konularında uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimin sonunda baraj gölüne indirilen botlarla kapsamlı bir arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Değerlendirme

AFAD İl Müdürü Salih Erden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve yeni katılan personeli doğal afet ve arama kurtarma çalışmalarına hazır hale getirdiklerini belirtti. Erden, kurtarma botları ile selde kullanılan ekipmanların tanıtımı ve kullanımını gerçekleştirdiklerini ve tatbikatla edinilen bilgilerin pekiştirildiğini ifade etti.

