Kırklareli'de 65 ton sahte gübre ele geçirildi

Üsküp beldesinde düzenlenen operasyonda ambalajlarda izleme bilgileri bulunamadı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Üsküp beldesinde sahte kimyasal gübre satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile ortak yürütülen operasyonda, gübre ambalajında Gübre Takip Sistemi barkod, bandrol, lisans ve ürün tescil numaralarının bulunmadığı tespit edildi.

Depoda yapılan aramada 65 ton sahte gübre ele geçirildi. Olayla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işlem başlatıldı.