Kırklareli'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anız yangını süratle büyürken, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 19:47
Kırklareli'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde Yangın Korkuttu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi İstiklal Mahallesi yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu.

Yangının haber verilmesi üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Vatandaşların duman yoğunluğundan etkilenmesi nedeniyle bir apartmandaki sakinlerin tahliye edilmesi gereki,.

Yangın, ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde kısa sürede söndürüldü. Ancak, olay sırasında tarım aletlerinin satıldığı bir bayinin bahçesinde bulunan traktör ve biçerdöverde maddi hasar meydana geldi.

Bölgedeki gelişmeleri yerinde incelemek üzere Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ve Belediye Başkanı Murat Gerenli olay yerine gelerek yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

