Kırklareli'de Cuma Buluşmaları: Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli

Kırklareli'de Cuma Buluşmalarıyla Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli Anlatılıyor

Kırklareli merkez ve ilçelerinde köy köy gezilerek sürdürülen Cuma Buluşmaları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarımsal Üretimin Planlanması ve Yeni Destekleme Modeli çalışmalarını çiftçilere aktarıyor. İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, program kapsamında üreticilerle bir araya geliyor.

Toplantılarda ele alınan başlıca konular

Toplantılarda; üretim planlaması, tarımsal desteklemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, genel tarım sayımı ve yangın tedbirleri gibi konular ayrıntılı şekilde ele alınıyor. Ayrıca ÇKS'de yapılan değişiklikler ile yeni destekleme proje modelleri üreticilere anlatılıyor.

Çiftçilere verilen bilgiler arasında, tarımsal üretimde planlamanın önemi ve TARSİM'in sunduğu avantajlar da yer alıyor. İl ve ilçe müdürlükleri, üreticilerin sorularını yanıtlayarak uygulamaya dönük yönlendirmeler sağlıyor.

Yetkiliden açıklama

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca konuyla ilgili şunları söyledi:

"81 il 922 ilçede eş zamanlı olarak Cuma Buluşmaları programı düzenlenmekte olup, ilimiz merkez ve ilçelerimize bağlı köylerde her hafta Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modelini anlatmaya devam ediyoruz. Bu güne kadar İl genelindeki üreticilerimizle bir araya gelerek, tarımın geleceğini birlikte şekillendirmeye çalışıyoruz"

Program, Kırklareli genelinde üreticilerin bilgilendirilmesi ve tarımsal politikaların uygulamaya aktarılması amacıyla düzenli olarak sürdürülüyor.

