Kırklareli'de 'Cumhuriyet' Manşetli Gazeteyi Dağıtan Gazeteci Çocuklar

Kırklareli'de Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde 'Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.' manşetli temsili gazete dağıtıldı; kortej, Valilik ziyareti ve sokak dağıtımı yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 14:12
Kırklareli'de Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." manşetiyle basılan temsili gazete çocuklar tarafından dağıtıldı.

Belediye Önünde Bando ve Başkan Ziyareti

Kırklareli Belediye bando ekibi, belediye binası önünde bir süre performans sergiledi. Ardından bir grup öğrenci, Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

Kortej ve Meydan Etkinliği

Derya Bulut'un katılımıyla oluşturulan kortej, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü ve kutlama programı burada sürdü.

Valilik Ziyareti ve Temsili Gazete Teslimi

Etkinlik kapsamında gazeteci çocuklar ile birlikte hareket eden Bulut, daha sonra çocuklarla birlikte Kırklareli Valisi Uğur TuranValilik Atatürk Toplantı Salonu'nda ziyaret etti. Çocuklar burada Vali Uğur Turan'a temsili gazeteyi verdi.

Sokaklarda Gazete Dağıtımı

Kutlamalar boyunca çocuklar, Kırklareli sokaklarında temsili gazetelerin dağıtımına devam ederek Cumhuriyet coşkusunu şehir geneline taşıdı.

Kırklareli'nde, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." manşetiyle basılan temsili gazete dağıtıldı.

