Kırklareli'de Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi Tatbikatı — Zırhlı Araçlar Başarıyla Geçti

Kırklareli'de Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi Tatbikatı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Kırklareli'de 1’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi tatbikatının icra edildiğini açıkladı.
Tatbikat, Kırklareli Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde gerçekleştirildi. Eğitimde tank ve zırhlı araçların göletten başarıyla geçmesi göz doldurdu.
Uygulamalı tatbikat, birliklerin su engelinden geçiş kabiliyetini ve harekat koordinasyonunu pekiştirmeye yönelik olarak planlandı ve icra edildi.
