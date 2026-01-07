Kırklareli'de Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi Tatbikatı — Zırhlı Araçlar Başarıyla Geçti

MSB, Kırklareli Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde 1’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi'nde tank ve zırhlı araçların göletten başarıyla geçtiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:27
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:27
Kırklareli'de Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi Tatbikatı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Kırklareli'de 1’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi tatbikatının icra edildiğini açıkladı.

Tatbikat, Kırklareli Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde gerçekleştirildi. Eğitimde tank ve zırhlı araçların göletten başarıyla geçmesi göz doldurdu.

Uygulamalı tatbikat, birliklerin su engelinden geçiş kabiliyetini ve harekat koordinasyonunu pekiştirmeye yönelik olarak planlandı ve icra edildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

