Kırklareli'de Sahte Gübre Operasyonu: 4 Şüpheliye İdari İşlem

Kırklareli'de sahte gübre operasyonu: 4 şüpheli hakkında idari işlem

Kırklareli'de düzenlenen operasyonda depoda ele geçirilen gübrelerin sahte olduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Operasyon ve tespitler

Edinilen bilgiye göre, Üsküp beldesinde sahte kimyasal gübre satışı yapıldığı ihbarı üzerine dün İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortak bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, gübre ambalajlarında Gübre Takip Sistemi barkod, bandrol, lisans ve ürün tescil numaralarının bulunmadığı belirlendi.

Depoda yapılan aramada toplam 65 ton sahte gübre ele geçirildi.

Soruşturma ve mağdurlar

İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 4 şüpheli serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ayrıca, sahte gübre satışı nedeniyle 11 çiftçi'nin mağdur olduğu öğrenildi.