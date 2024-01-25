Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Lüleburgaz'da uyuşturucu ticareti mesaisi vardı. Ekipler uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönlendirmesiyle, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından koordineli olarak yürütülen operasyonda uyuşturucu madde satılan adreslere baskınlar yapıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu sattığı bilgisi alınan 6 şüpheli yakalandı.

Şüpheli adreslerde arama yapan ekipler, çeşitli uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 10 bin lira civarında para ele geçirdi. Olaya karıştığı belirlenen S.S, O.Y, E.K, A.S, K.S. ve E.S. adlı kişiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin ifadeleri alınıyor.