Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'de ekipler uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon yaptı. Alınan bilgilere göre uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda uyuşturucu maddelerin yarını sıra 10 bin TL ele geçirildi.

Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
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Lüleburgaz'da uyuşturucu ticareti mesaisi vardı. Ekipler uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönlendirmesiyle, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından koordineli olarak yürütülen operasyonda uyuşturucu madde satılan adreslere baskınlar yapıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu sattığı bilgisi alınan 6 şüpheli yakalandı.

Şüpheli adreslerde arama yapan ekipler, çeşitli uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 10 bin lira civarında para ele geçirdi. Olaya karıştığı belirlenen S.S, O.Y, E.K, A.S, K.S. ve E.S. adlı kişiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin ifadeleri alınıyor.

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