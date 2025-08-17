Kırklareli'de Yaralı Karaca Gökyaka'da Tedaviye Alındı
Olay ve müdahale
Demirköy ilçesine bağlı Gökyaka köyü yakınlarında, ormanlık alanda yaralı halde bulunan karaca gören Erol Şenay durumu Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yaralı karacayı bulunduğu yerden alarak ilk müdahalesini yaptı. Operasyon ekiplerin hızlı müdahalesiyle başarıyla gerçekleştirildi.
Tedavi ve sonraki aşama
Yaralı karaca, tedavi altına alındı. Veteriner gözetiminde sağlık durumu takip edilecek; tedavi tamamlandıktan sonra karacanın doğal ortamına bırakılması planlanıyor.
