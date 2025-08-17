DOLAR
Kırklareli'de Yaralı Karaca Gökyaka'da Tedaviye Alındı

Demirköy'e bağlı Gökyaka yakınlarında yaralı bulunan karaca, Erol Şenay'ın ihbarı üzerine Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 11:24
Olay ve müdahale

Demirköy ilçesine bağlı Gökyaka köyü yakınlarında, ormanlık alanda yaralı halde bulunan karaca gören Erol Şenay durumu Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yaralı karacayı bulunduğu yerden alarak ilk müdahalesini yaptı. Operasyon ekiplerin hızlı müdahalesiyle başarıyla gerçekleştirildi.

Tedavi ve sonraki aşama

Yaralı karaca, tedavi altına alındı. Veteriner gözetiminde sağlık durumu takip edilecek; tedavi tamamlandıktan sonra karacanın doğal ortamına bırakılması planlanıyor.

