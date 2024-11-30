Kırklareli'nde 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, hem kent merkezi hem de Babaeski ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonla bu göçmenleri yakaladı. Kısa sürede teslim alınan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.