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Kırklareli'nde 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 14 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 14:37
Kırklareli'nde 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde Yasa Dışı Göçle Mücadele

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 14 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Denetimlerde 14 Göçmen Ele Geçirildi

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, 5 ayrı noktada toplam 14 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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