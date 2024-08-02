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Kırklareli'nde AFAD, Mağarada Mahsur Kalan Keçiyi Kurtardı

Kırklareli Kapaklı köyünde, mağarada mahsur kalan keçi AFAD tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 09:48
Kırklareli'nde AFAD, Mağarada Mahsur Kalan Keçiyi Kurtardı

Kırklareli'nde Keçi Kurtarma Operasyonu

Kırklareli'nin Kapaklı köyünde, meraya çıkarılan keçilerden birinin mağaradaki çukura düştüğünü fark eden besici, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yetersiz çabalar ile keçiyi kurtaramayan besici, AFAD'dan yardım talep etti.

AFAD ve Jandarma Ekiplerinin Müdahalesi

Başvurunun ardından, olay yerine hızla AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Profesyonel kurtarma ekipleri halat yardımıyla mağaraya inerek, keçiyi kurtarma çalışmalarına başladı.

Bu çabalar sonucunda, ekipler yaklaşık bir saatlik yoğun bir çalışmanın ardından keçiye ulaşmayı başardı. Halata bağlanan keçi, güvenli bir şekilde çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Sonuç olarak, AFAD ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde, keçi sağ salim kurtarıldı.

Kırklareli'nde mağaradaki çukura düşerek mahsur kalan keçi, AFAD görevlilerince kurtarıldı.

Kırklareli'nde mağaradaki çukura düşerek mahsur kalan keçi, AFAD görevlilerince kurtarıldı.

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