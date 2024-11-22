DOLAR
34,56 -0,22%
EURO
36,03 0,56%
ALTIN
3.003,05 -1,47%
BITCOIN
3.416.310,88 -0,78%

Kırklareli'nde Beton Dökme Cezası: 106 Bin Lira

Lüleburgaz'da, kara yoluna beton döken firmaya 106 bin 229 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 14:52
Kırklareli'nde Beton Dökme Cezası: 106 Bin Lira

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, D-100 kara yoluna betonsu maddenin döküldüğü iddiaları üzerine bir firmaya 106 bin 229 lira ceza kesildi.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine hızla harekete geçti. Ekipler, yola beton döken aracı tespit ederek gerekli işlemleri başlattı.

Olay sonrasında, zabıta ekipleri, ilgili beton firmasına bu yüksek cezayı uygulayarak, bu tür ihlallerin önüne geçmeyi hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir firmaya, kara yoluna kendilerine ait beton mikserinden...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir firmaya, kara yoluna kendilerine ait beton mikserinden beton döküldüğü gerekçesiyle 106 bin 229 lira ceza uygulandı.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Sosyal Medya, Teknoloji ve Hukuk Zirvesi Düzenleniyor
2
İnterpol'ün Aradığı Şüpheli İstanbul'da Yakalandı: Shamil Amirov Kimdir?
3
Diyarbakır'da İşten Çıkarılan İşçiler İçin Eylemler Sürüyor
4
Meteorolojiden Uyarı: Türkiye'nin Bazı Bölgelerinde Kuvvetli Yağış, Rüzgar ve Kar Bekleniyor
5
UCM'nin Netanyahu Kararı: İsrail'in Dokunulmazlığı Zayıflıyor
6
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırısında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti
7
AK Parti'li İnan'dan İzmir Körfezi Tehditi: 'Foseptik Çukuru Haline Getirdiniz'

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak