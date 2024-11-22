Kırklareli'nde Beton Dökme Cezası: 106 Bin Lira

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, D-100 kara yoluna betonsu maddenin döküldüğü iddiaları üzerine bir firmaya 106 bin 229 lira ceza kesildi.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine hızla harekete geçti. Ekipler, yola beton döken aracı tespit ederek gerekli işlemleri başlattı.

Olay sonrasında, zabıta ekipleri, ilgili beton firmasına bu yüksek cezayı uygulayarak, bu tür ihlallerin önüne geçmeyi hedefliyor.

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir firmaya, kara yoluna kendilerine ait beton mikserinden beton döküldüğü gerekçesiyle 106 bin 229 lira ceza uygulandı.