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Kırklareli'nde Bilim Kafe: Kalp Sağlığı Üzerine Bilgilendirici Buluşma

Kırklareli Üniversitesi'nde düzenlenen 'Bilim Kafe' buluşmasında kalp sağlığı önemine dair kritik bilgiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 22:32
Kırklareli'nde Bilim Kafe: Kalp Sağlığı Üzerine Bilgilendirici Buluşma

Kırklareli'nde Bilim Kafe: Kalp Sağlığı Üzerine Bilgilendirici Buluşma

Kırklareli Üniversitesince yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda düzenlenen "Bilim Kafe" buluşmalarında, kalp sağlığının önemi vurgulandı.

Kalbin Önemi ve Aort Yırtılması

Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gençbay, Millet Bahçesi'nde gerçekleşen programda kalbin hayati bir organ olduğunu ifade etti. Her göğüs ağrısının kalp rahatsızlığı anlamına gelmediğini belirten Gençbay, kalp ağrılarının asla hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

Gençbay, aort yırtılması durumunun kardiyologlar için en korkutucu senaryolardan biri olduğunu kaydederek, "Aort kalpten çıkan ana damardır ve 3,5 santim çapındadır. Eğer bu çap 5,5 santime ulaşırsa endişelenmeye başlarız. Bu durumun ameliyatla tedavi edilmesi gerekir", dedi. Ayrıca, aortun yırtılma ağrısının aniden geldiğini ve hastaların bu durumu hissetmeleri halinde acilen 112'yi aramaları gerektiğini vurguladı.

Önemli Uyarılar

Kalp krizlerinde dakikaların önemli olduğunu belirten Gençbay, özellikle sıcak havalarda yaşlı ve kronik hastalığı olan bireylerin dikkatli olmaları gerektiğini de hatırlattı.

Program çerçevesinde akademisyenler, katılımcıların tansiyon ve kalp ritimlerini de ölçerek sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturdu. Programa, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Eylem Özkaya Lassalle ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Kırklareli Üniversitesince...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Kırklareli Üniversitesince Millet Bahçesi'nde düzenlenen, "Bilim Kafe" buluşmalarında kalbin önemi anlatıldı. Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gençbay, programda konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Kırklareli Üniversitesince...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Kırklareli Üniversitesince Millet Bahçesi'nde düzenlenen, "Bilim Kafe" buluşmalarında kalbin önemi anlatıldı. Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gençbay, programda konuşma yaptı.

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