Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini titizlikle sürdürüyor.

Kavaklı Beldesi Yakınlarında

Yapılan çalışmalarda, Kavaklı beldesi civarında 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar, yakalanmalarının ardında gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadeledeki kararlılığı sürerken, bu tür operasyonların devam edeceği belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.