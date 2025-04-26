Kırklareli'nde Gazze Saldırılarına Protesto

Kırklareli'nde Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

Kırklareli'nde, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesi protesto edildi. Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde, Karagöz Parkı'nda toplanan kalabalık, Filistin bayrağı açarak birlik ve dayanışma sergiledi.

Sıcak Sloganlarla Yürüyüş

Protestocular, daha sonra Millet Bahçesi'ne doğru yürüyerek sloganlar attı. Burada, Kur'an-ı Kerim okunarak, Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin ruhu için dua edildi.

Ferhat Yıldırım'dan Sert Mesajlar

Anadolu Gençlik Derneği Kırklareli Şube Başkanı Ferhat Yıldırım, yaptığı konuşmada, siyonist İsrail'in Gazze'deki soykırımının üzerinden 550 gün geçtiğini hatırlattı. Türk milletinin her daim Gazze halkının yanında olduğunu vurgulayan Yıldırım, 'Gözü dönmüş katil sürüsü siyonist İsrail, Gazze'ye yönelik soykırımın şiddetini her geçen gün artırmaktadır.' dedi.

Yıldırım, konuşması sırasında Gazze halkının yaşadığı bu zulmün sona ermesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, programda Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş ile Tekirdağ Şube Başkanı Olcay Sercan da birer konuşma yaptı.

Kırklareli'nde, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesi protesto edildi. Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde Karagöz Parkı'nda toplanan grup, sloganlar atarak Millet Bahçesi'ne yürüdü.

Kırklareli'nde, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesi protesto edildi. Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde Karagöz Parkı'nda toplanan grup, sloganlar atarak Millet Bahçesi'ne yürüdü.