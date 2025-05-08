Kırklareli'nde Göleti Kirleten Çiftliğe 668 Bin Lira Ceza

Kırklareli'nde Çevre İhlali

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, gölete hayvan atığı bıraktığı iddia edilen bir çiftliğe 668 bin 677 lira ceza uygulandı.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Terzili köyündeki gölette meydana gelen balık ölümleriyle ilgili kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

İnceleme Sonuçları

Yapılan incelemeler sonucunda, gölete yakın bir bölgede faaliyet gösteren bir hayvan çiftliğinden atıkların bırakıldığı tespit edilerek, çevreye zarar verildiği belirlendi.

Cezai İşlem

Böylece, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından söz konusu işletmeye 668 bin 677 lira idari para cezası kesildi. Bu durum, çevre koruma çabalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gölete hayvan atığı bıraktığı iddia edilen bir işletmeye 668 bin 677 lira ceza uygulandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gölete hayvan atığı bıraktığı iddia edilen bir işletmeye 668 bin 677 lira ceza uygulandı.