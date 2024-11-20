Kırklareli'nde Hayırseverin Kur'an Kursu Törenle Açıldı

Kırklareli'nde hayırsever Şenol Şahin'in vefat eden oğlu Şener Şahin adına yaptırdığı 4-6 yaş Kur'an kursu binası düzenlenen törenle açıldı.

TOKİ Evleri Camisi bahçesinde gerçekleşen açılış törenine, Vali Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Müftüsü Yusuf Eviş, hayırsever Şenol Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Vali Uğur Turan, yaptığı konuşmada Kur'an okunduğunda insanların kulağının, gönlünün ve çevresinin değiştiğini belirtti.

Vali Turan, gelecekteki nesillere hizmet etmenin herkesin sorumluluğu olduğunu ifade ederken, hayırsever Şahin'e yaptığı hizmetten dolayı teşekkür etti. Ayrıca, sözlerine şöyle devam etti: "Son yıllarda 'Türkiye Yüzyılı' kavramını sıkça dile getiriyoruz. Bu, Kur'an okumakla, hafızlar yetiştirmekle ve çocuklarımızı Kur'an'ın güzellikleriyle yetiştirmekle ilgili. Eğer biz güzel işler yaparsak, yan yana yürürsek, kimse bizi tutamaz."

Hayırsever Şenol Şahin, açılışta binanın hayırlı olmasını dileyerek, çocukluğunun Kur'an kurslarında geçtiğini ve gelecek nesillerin de bu ortamda yetişmesini istediğini iletti. Törenin ardından İl Müftüsü Eviş'in konuşmasının akabinde 4-6 yaş Kur'an Kursu binasının açılışı gerçekleştirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kırklareli'nde hayırsever Şenol Şahin'in vefat eden oğlu Şener Şahin adına yaptırdığı 4-6 Yaş Kur'an kursu binası törenle açıldı.

Kırklareli'nde hayırsever Şenol Şahin'in vefat eden oğlu Şener Şahin adına yaptırdığı 4-6 Yaş Kur'an kursu binası törenle açıldı.