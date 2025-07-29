Kırklareli'nde Kuruyan Gölet: Balık Ölümleri Artıyor

Kırklareli'nde bulunan Müsellim Göleti, kuraklık ve aşırı sıcakların etkisiyle su seviyesinin düşmesi sonucu kuruma noktasına geldi. Bu durum, göletin içindeki balıkların ölümüne yol açtı.

Babaeski ilçesine bağlı Müsellim köyündeki gölette yaşanan bu olumsuz durum, bölgedeki tarım ve hayvancılığı olumsuz etkiliyor. Göletin kurumasıyla birlikte, oksijensiz kalan balıklar yaşamını yitirdi.

Ayrıca, merada otlayan hayvanların su içmesi amacıyla kullanılan göletin suyunun çekilmesiyle çatlaklar oluştu. Bu noktada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki durumu incelemek amacıyla çalışmalar yürütmekte.

Kırklareli'nde kuruma noktasına gelen Müsellim Göleti'ndeki balıklar öldü. Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı olarak Babaeski ilçesinin Müsellim köyündeki göletin su seviyesi düştü. Merada otlayan hayvanların su içmesi amacıyla kullanılan göletin suyunun çekildiği bölgelerde ise çatlaklar oluştu.

Kırklareli'nde kuruma noktasına gelen Müsellim Göleti'ndeki balıklar öldü. Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı olarak Babaeski ilçesinin Müsellim köyündeki göletin su seviyesi düştü. Merada otlayan hayvanların su içmesi amacıyla kullanılan göletin suyunun çekildiği bölgelerde ise çatlaklar oluştu.