Kırklareli'nde Mobilya Mağazasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde Mobilya Mağazasındaki Yangın Kontrol Altında

Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde yer alan bir mobilya mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü meydana geldi. Olay anında mağaza çalışanlarının hemen durumu bildirmesi üzerine, bölgeye itfaiye, polis, orman işletme, il özel idaresi, AFAD ve BOTAŞ ekipleri sevk edildi.

İlçelerden Destek Ekipler Gönderildi

Yangının büyüyerek ilerlemesi nedeniyle çevre ilçelerden de destek itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Belediye Başkanı Olay Yerinde İncelemede Bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından takip etti.

Yangın İki Saat Süren Mücadele ile Söndürüldü

Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.