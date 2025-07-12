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Kırklareli'nde Orman Yangını: Hızla Büyüyen Alevlere Müdahale Başlatıldı

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 19:10
Kırklareli'nde Orman Yangını: Hızla Büyüyen Alevlere Müdahale Başlatıldı

Kırklareli Kofçaz'da Orman Yangını Tehlikesi!

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, Kocatarla köyü yakınlarında meydana gelen orman yangını, kısa sürede büyüyerek çevre ormanlık alanlara sıçradı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, anızlık alanda başladı.

Yangının büyümesi üzerine ve vatandaşların ihbarları neticesinde, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için seferber oldu.

Müdahale ve Çalışmalar Devam Ediyor

Yangına, hem havadan, hem de karadan müdahale ediliyor. Helikopter ve uçaklar ile havadan su atarak alevlerin genişlemesi engellenmeye çalışılırken, karadan ise arazözler ve iş makineleri yangının seyrini kontrol altına almak için kullanılmakta. Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü bildirildi.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinin Kocatarla köyünde çıkan orman yangınına müdahale...

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinin Kocatarla köyünde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinin Kocatarla köyünde çıkan orman yangınına müdahale...

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinin Kocatarla köyünde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

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