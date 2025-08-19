DOLAR
Kırklareli'nde Şiddetli Sağanak: Cadde ve Sokaklarda Su Birikintileri

Kırklareli'de öğleden sonra başlayan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine, trafikte yoğunluğa yol açtı; yağış yarın akşama kadar aralıklarla sürecek.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 19:38
Kırklareli'nde Şiddetli Sağanak: Cadde ve Sokaklarda Su Birikintileri

Kırklareli'nde Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Olayın Özeti

Kırklareli'de öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak kent yaşamını olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin tentelerine ve otobüs duraklarına sığınarak sağanağın dinmesini bekledi; bazıları ise şemsiye ile korunmaya çalıştı.

Sağanak, trafikte de yoğunluğa neden oldu.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde şiddetli sağanak etkili oldu. Öğleden sonra aniden başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu.

