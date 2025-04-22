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Kırklareli'nde Süs Havuzunda Elektrik Akımına Kapılan 4 Kişiden 3'ü Tedavi Altında

Kırklareli'nde süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişiden 3'ünün tedavisi sürerken, taburcu olan Levent Yüzer yaşadığı olayı anlattı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 10:52
Kırklareli'nde Süs Havuzunda Elektrik Akımına Kapılan 4 Kişiden 3'ü Tedavi Altında

Kırklareli'nde Elektrik Akımına Kapılanlar İçin Tedavi Süreci Devam Ediyor

Kırklareli'nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişiden 3'ü hastanede tedavi altına alındı. Olayda hayatını kurtaranlardan biri olarak taburcu edilen Levent Yüzer, üzücü bir an yaşadıklarını ifade etti.

Olay Anı ve Müdahaleler

Levent Yüzer, havuza bir çocuğun düştüğünü gördüğünde hemen müdahale etmek için suya atladığını belirtti. "Havuzda elektrik kaçağı varmış, biz de ne yazık ki akıma kapıldık" diyen Yüzer, sigortaların kapatılmasının ardından havuzdan çıktıklarını söyledi.

- "Sağ olsun bir hemşire ilk müdahale yaptı" diyen Yüzer, olayın ardından ambulansların hızlı bir şekilde hastaneye ulaşmasının büyük bir şans olduğunu ifade etti. "Kalp elektrosu çekildi, kan alındı, serum bağlandı. Çok şükür iyiyim. Yaralılara Allah’tan acil şifa diliyorum" dedi.

Havuzda İnceleme ve Gözaltılar

Olayın meydana geldiği Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda, 5 yaşındaki M.K. isimli çocuğun dengesini kaybederek havuza düştüğü bilgisi alındı. Çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi de elektrik akımına kapılarak yaralandı. Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda topraklama bulunmadığını tespit etti.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişiden, işletme sahipleri ve elektrikçilerden 4'ü tutuklandı.

Halen tedavi gören 3 kişinin durumu ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Kırklareli'nde çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılanlardan biri taburcu oldu, 3...

Kırklareli'nde çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılanlardan biri taburcu oldu, 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Kırklareli'nde çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılanlardan biri taburcu oldu, 3...

Kırklareli'nde çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılanlardan biri taburcu oldu, 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.

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