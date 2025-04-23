Kırklareli'nde Süs Havuzundaki Elektrik Kazası: Yaralıların Durumu İyi

Kırklareli'nde Süs Havuzunda Elektrik Kazası

Kırklareli'nde bir çay bahçesinin süs havuzunda meydana gelen elektrik kazasında 4 kişi elektrik akımına kapıldı. Olay sonucunda, 14 yaşındaki F.D. ile 52 yaşındaki A.M.'nin tedavisi sürerken, 5 yaşındaki M.K. da havuza düşerek diğer 3 kişi tarafından kurtarılmaya çalışıldı.

Belediye Başkanı Derya Bulut'tan Açıklama

Kırklareli Belediyesi Başkanı Derya Bulut, hastanede tedavi altındaki yaralıları ziyaret etti. Hem hastaların ifadeleri hem de doktorlardan alınan bilgiler doğrultusunda, genel sağlık durumlarının oldukça iyi olduğunu ifade eden Bulut, "Bu durumu görmek hepimizi çok mutlu etti," dedi. Bulut, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayın Gelişimi

20 Nisan tarihinde, Yayla Mahallesi’ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda meydana gelen olayda, küçük yaşta bir çocuk süs havuzuna düştü. Çocuğu kurtarmaya çalışan 3 kişi de elektrik akımına kapılarak yaralandı. Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda yaptığı incelemede topraklamanın yapılmadığını tespit etti.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişi arasında bulunan işletme sahipleri ve elektrikçilerden 4'ü tutuklandı. Hastanede tedavi gören Levent Yüzer, geçtiğimiz gün taburcu edildi. Elektrik akımına kapılan çocuğun tedavisi ise Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde sürerken, diğer 2 yaralının tedavisi Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Kırklareli'nde çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılanlardan biri çocuk 3 kişinin tedavisi sürüyor. Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden 14 yaşındaki F.D. ile A.M'yi (52) ziyaret etti.