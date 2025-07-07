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Kırklareli'nde Tarım Arazisindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde tarım arazisinden ağaçlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 12:56
Kırklareli'nde Tarım Arazisindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde, İnece beldesi yakınlarında tarım arazisinde başlayan yangın, hızla ağaçlık alana sıçrayarak büyük bir tehlike oluşturdu.

Henüz nedeni belirlenemeyen yangının, bölgedeki buğday ekili alanda çıktığı bildirildi. Yangın çıkmasının ardından, ilgili kurumlardan Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak yangında yaklaşık 250 dekar tarım ve ağaçlık alanın zarar gördüğü kaydedildi. Kısa sürede müdahale edilmesi sayesinde yangının daha büyük bir felakete dönüşmesi önlendi.

Yangının çıkış nedenine dair incelemeler devam ederken, bölgede yeniden tarımsal üretim için önlemler alınacağı bildirildi.

Kırklareli'nde, tarım arazisinde başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında...

Kırklareli'nde, tarım arazisinde başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 250 dekar tarım ve ağaçlık alan zarar gördü.

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