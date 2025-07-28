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Kırklareli'nde Tır ve Panelvan Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 14:32
Kırklareli'nde Tır ve Panelvan Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kırklareli'nde Trajik Kaza!

Kırklareli'nde tır ile panelvan arasında gerçekleşen çarpışma sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.D. idaresindeki 39 DE 777 plakalı tır, Davut Özgüç yönetimindeki 34 KDT 476 plakalı panelvan ile Üsküpdere köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazanın hemen ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Kaza yerinde yapılan incelemelerde, sürücü Davut Özgüç hayatını kaybederken, yaralı tır sürücüsü E.D. ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özgüç'ün cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından aynı hastane morguna teslim edildi.

Kırklareli'nde tır ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine 112...

Kırklareli'nde tır ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırklareli'nde tır ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine 112...

Kırklareli'nde tır ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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