Kırklareli'nde Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kırklareli'nde Trafik Kazası

Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde bugün yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İsmail Yılmaz'ın kullandığı 34 NKF 453 plakalı otomobil, Cengiz Güleryüz idaresindeki 39 AE 781 plakalı araçla çarpıştı.

Olayın hemen ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından Güleryüz, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaralı sürücüler ve 2 yolcu, sağlık ekipleri tarafından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşındı.

Ne yazık ki, Güleryüz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.