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Kırklareli'nde Yangın Nedeniyle Avrupa Otoyolu Trafiğe Kapandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çıkan yangın nedeniyle Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 17:17
Kırklareli'nde Yangın Nedeniyle Avrupa Otoyolu Trafiğe Kapandı

Kırklareli'nde Ağaçlık Alanda Yangın

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, ağaçlık alanda çıkan yangın nedeniyle Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı. Karamesutlu köyü yakınlarında anızda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ağaçlık alana sıçradı.

Yangın ve Müdahale Süreci

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Avrupa Otoyolu'nda görüş mesafesinin düşmesiyle trafik çift yönlü olarak durduruldu.

Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve Kırklareli AFAD Müdürü Salih Erden, yangın bölgesine gelerek durumu yerinde değerlendirdi.

Bununla birlikte, Türk Kızılay Kırklareli Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarında görev alan ekiplere su, ayran ve kek dağıtımı yaparak destek sağladı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın nedeniyle Avrupa Otoyolu trafiğe...

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın nedeniyle Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı. Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın nedeniyle Avrupa Otoyolu trafiğe...

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın nedeniyle Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı. Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

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