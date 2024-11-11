DOLAR
34,3 0,15%
EURO
36,6 0,57%
ALTIN
2.892,25 2,61%
BITCOIN
2.979.696,87 -9,71%

Kırklareli'nin Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Kırklareli, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü düzenlenen resepsiyon ve konserle kutladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 23:22
Kırklareli'nin Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Kırklareli Kurtuluşun 102. Yıl Dönümünü Kutladı

Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyon büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Düğün salonunda yapılan etkinliğe katılanlar, bu anlamlı günü kutlamak için bir araya geldi.

Belediye Başkanı Derya Bulut'un Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Derya Bulut, kurtuluş yıl dönümünün coşku ve gururla kutlandığını belirtti. Başkan Bulut, kurtuluş günlerinin bir milletin bağımsızlık iradesinin sembolü olduğunu ifade ederek, “Bize bırakılan bu kutlu mirası birlik içinde ve inançla koruyacağız” dedi.

Bulut, Türkiye'nin sınırındaki her türlü tehdide karşı devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, hainlerin emellerine ulaşamayacaklarını vurguladı. Türk milletinin kararlılığını örnek göstererek, “Bizim terk edecek bir vatanımız yoktur” şeklinde konuştu.

Kurtuluş Pastası Kesildi

Konuşmanın ardından Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Bulut ve protokol üyeleri kurtuluş pastasını kestiler.

Program ve Konser

Tarih öğretmeni Koray Şerbetçi, Kırklareli'nin kurtuluşu hakkında bilgi verdikten sonra, program “Ben Bin Yıldır Buradayım Kuruluştan Kurtuluşa” gösterisiyle sona erdi. Kutlama etkinlikleri kapsamında, şarkıcı Tuğba Özerk de Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda sahne aldı. Konserin sonunda Başkan Bulut, Özerk'e çiçek vererek teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü verilen resepsiyonla kutlandı. Bir...

Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü verilen resepsiyonla kutlandı. Bir düğün salonunda verilen resepsiyona protokol üyeleri katıldı.

Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü verilen resepsiyonla kutlandı. Bir...

Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü verilen resepsiyonla kutlandı. Bir düğün salonunda verilen resepsiyona protokol üyeleri katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Olmert: Gazze'yi Yok Ettik, Çekilmeliyiz
2
Avrupalı Milletvekilleri Gürcistan'daki Seçim Protestolarına Destek Verdi
3
Kırklareli'nin Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı
4
Roma Mahkemesi'nden Göçmen Kararı: Arnavutluk'taki Merkezler Soruşturulacak
5
İnterpol'ün Aradığı Şüpheli İstanbul'da Yakalandı: Shamil Amirov Kimdir?
6
Emine Erdoğan, UNDP İcra Direktörü Steiner ile Sıfır Atık Üzerine Görüştü
7
Mansur Yavaş'tan Konser Harcamaları Açıklaması: 67 Ayda 810 Milyon Lira

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak