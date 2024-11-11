Kırklareli'nin Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Kırklareli Kurtuluşun 102. Yıl Dönümünü Kutladı

Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyon büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Düğün salonunda yapılan etkinliğe katılanlar, bu anlamlı günü kutlamak için bir araya geldi.

Belediye Başkanı Derya Bulut'un Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Derya Bulut, kurtuluş yıl dönümünün coşku ve gururla kutlandığını belirtti. Başkan Bulut, kurtuluş günlerinin bir milletin bağımsızlık iradesinin sembolü olduğunu ifade ederek, “Bize bırakılan bu kutlu mirası birlik içinde ve inançla koruyacağız” dedi.

Bulut, Türkiye'nin sınırındaki her türlü tehdide karşı devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, hainlerin emellerine ulaşamayacaklarını vurguladı. Türk milletinin kararlılığını örnek göstererek, “Bizim terk edecek bir vatanımız yoktur” şeklinde konuştu.

Kurtuluş Pastası Kesildi

Konuşmanın ardından Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Bulut ve protokol üyeleri kurtuluş pastasını kestiler.

Program ve Konser

Tarih öğretmeni Koray Şerbetçi, Kırklareli'nin kurtuluşu hakkında bilgi verdikten sonra, program “Ben Bin Yıldır Buradayım Kuruluştan Kurtuluşa” gösterisiyle sona erdi. Kutlama etkinlikleri kapsamında, şarkıcı Tuğba Özerk de Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda sahne aldı. Konserin sonunda Başkan Bulut, Özerk'e çiçek vererek teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü verilen resepsiyonla kutlandı. Bir düğün salonunda verilen resepsiyona protokol üyeleri katıldı.

Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü verilen resepsiyonla kutlandı. Bir düğün salonunda verilen resepsiyona protokol üyeleri katıldı.