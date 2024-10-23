DOLAR
34,25 0,01%
EURO
36,99 0,05%
ALTIN
3.036,35 -0,4%
BITCOIN
2.279.376,6 1,48%

Kırklareli'nin 'Pehlivan Avukatı': Salih Yılmaz'ın Yağlı Güreş Tutkusu

Kırklareli'nde avukatlık yapan Salih Yılmaz, yağlı güreşi mesleğiyle birleştirerek gelenekleri yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:22
Kırklareli'nin 'Pehlivan Avukatı': Salih Yılmaz'ın Yağlı Güreş Tutkusu

Kırklareli'nin 'Pehlivan Avukatı'

Avukat Salih Yılmaz, yağlı güreş organizasyonlarında aktif bir şekilde yer alıyor. 32 yaşındaki Yılmaz, duruşmalarının ardından güreş antrenmanları yaparak bu tutkusunu canlı tutuyor.

Yağlı Güreşin Önemi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Kırklareli'ne göç eden Yılmaz, 15 yaşında başladığı güreşle bir tutku geliştirdi. Kırklareli Gençler Birliği Spor Kulübü bünyesinde güreş kariyerini sürdüren Yılmaz, genç yaşında çeşitli şampiyonalarda madalya kazandı.

Öğrenim Hayatı ve Meslek Hayatı

Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Yılmaz, 2019 yılında Kırklareli Barosu'nda avukatlık yapmaya başladı. Çalışmalarının yanı sıra, güreşi de devam ettirerek bu geleneği yaşatmaya özen gösteriyor.

Meslek ve Sporun Dengelemesi

Yılmaz, yağlı güreşin kendisi için hem bir spor dalı hem de bir yaşam tarzı olduğunu belirtiyor. Haftalık antrenmanlarını mesleki takvimine göre ayarlayan Yılmaz, bu şekilde zinde kalmayı ve kültürel değerleri yaşatmayı amaçlıyor.

Gençlere Tavsiye

Yılmaz, spor yapmanın kariyer hedefleri ile denge sağlarken gençlere de motivasyon kaynağı olabileceğini vurguluyor. Kırkpınar gibi büyük organizasyonlarda yer almak için belirli yaş sınırları olsa da, gençlere örnek olmak adına yerel güreşlerde aktif kalmayı sürdürüyor.

Kırklareli'nde yaşayan 32 yaşındaki avukat Salih Yılmaz, duruşmalarının ardından tutkunu olduğu...

Kırklareli'nde yaşayan 32 yaşındaki avukat Salih Yılmaz, duruşmalarının ardından tutkunu olduğu yağlı güreş müsabakalarına katılmak için antrenman yapıyor.

Kırklareli'nde yaşayan 32 yaşındaki avukat Salih Yılmaz, duruşmalarının ardından tutkunu olduğu...

Kırklareli'nde yaşayan 32 yaşındaki avukat Salih Yılmaz, duruşmalarının ardından tutkunu olduğu yağlı güreş müsabakalarına katılmak için antrenman yapıyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu
2
Boeing'in İletişim Uydusu Yörüngede Parçalandı
3
Saraybosna, National Geographic'in 2025'te Ziyaret Edilecek Yerler Arasında "Dünyanın En İyisi" Seçildi
4
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında İki BM Çalışanı Hayatını Kaybetti
5
Çorlu'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
6
Amasya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
7
Japonya'daki Havalimanında Tarihi Bomba Patlaması

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı