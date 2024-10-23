Kırklareli'nin 'Pehlivan Avukatı': Salih Yılmaz'ın Yağlı Güreş Tutkusu

Kırklareli'nin 'Pehlivan Avukatı'

Avukat Salih Yılmaz, yağlı güreş organizasyonlarında aktif bir şekilde yer alıyor. 32 yaşındaki Yılmaz, duruşmalarının ardından güreş antrenmanları yaparak bu tutkusunu canlı tutuyor.

Yağlı Güreşin Önemi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Kırklareli'ne göç eden Yılmaz, 15 yaşında başladığı güreşle bir tutku geliştirdi. Kırklareli Gençler Birliği Spor Kulübü bünyesinde güreş kariyerini sürdüren Yılmaz, genç yaşında çeşitli şampiyonalarda madalya kazandı.

Öğrenim Hayatı ve Meslek Hayatı

Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Yılmaz, 2019 yılında Kırklareli Barosu'nda avukatlık yapmaya başladı. Çalışmalarının yanı sıra, güreşi de devam ettirerek bu geleneği yaşatmaya özen gösteriyor.

Meslek ve Sporun Dengelemesi

Yılmaz, yağlı güreşin kendisi için hem bir spor dalı hem de bir yaşam tarzı olduğunu belirtiyor. Haftalık antrenmanlarını mesleki takvimine göre ayarlayan Yılmaz, bu şekilde zinde kalmayı ve kültürel değerleri yaşatmayı amaçlıyor.

Gençlere Tavsiye

Yılmaz, spor yapmanın kariyer hedefleri ile denge sağlarken gençlere de motivasyon kaynağı olabileceğini vurguluyor. Kırkpınar gibi büyük organizasyonlarda yer almak için belirli yaş sınırları olsa da, gençlere örnek olmak adına yerel güreşlerde aktif kalmayı sürdürüyor.

Kırklareli'nde yaşayan 32 yaşındaki avukat Salih Yılmaz, duruşmalarının ardından tutkunu olduğu yağlı güreş müsabakalarına katılmak için antrenman yapıyor.

Kırklareli'nde yaşayan 32 yaşındaki avukat Salih Yılmaz, duruşmalarının ardından tutkunu olduğu yağlı güreş müsabakalarına katılmak için antrenman yapıyor.