Kırklareli Tarım Fuarı'nda Sağlık Standı: Ücretsiz Eğitim ve Bilinçlendirme

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü uzman ekipleri, tarım fuarı alanında kurdukları sağlık standında gün boyunca ziyaretçilere ücretsiz eğitimler vererek farkındalık oluşturdu.

Standta verilen hizmetler

Fuar alanında açılan stantta, ziyaretçilere Acil Sağlık Hizmetlerinin önemi vurgulandı. Ekipler ilk yardım, göğüs basısı ve şok cihazı kullanımı konularında uygulamalı eğitim ve bilgilendirme gerçekleştirdi.

Ayrıca uzman ekipler, Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver projeleri çerçevesinde bilgilendirme, eğitim ve uygulama faaliyetleri yürüttü.

Ziyaretçilere etkisi

Fuar ziyaretçileri, aldıkları eğitimlerle acil durumlarda nasıl hareket edecekleri konusunda bilinçlenirken; sağlık hizmetlerine ve sağlık personeline daha yakından tanıklık etme fırsatı buldu.

