Kırklareli Üniversitesi'nde 'Sahada ve Stüdyoda Habercilik' Konferansı Düzenlendi

Kırklareli Üniversitesi'nde Habercilik Konferansı

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ), 'Ekranın İki Yüzü, Sahada ve Stüdyoda Habercilik' konulu bir konferansa ev sahipliği yaptı. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen etkinlik, Kayalı Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte Öne Çıkanlar

Konferansa katılan Anadolu Ajansı, habercilik dünyasının dinamikleri, sahada ve stüdyoda yaşanan deneyimler hakkında katılımcılara bilgiler sundu. Etkinlik, hem akademik hem de pratik anlamda habercilikle ilgili derin bir anlayış oluşturmayı amaçladı.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği konferansta, gazetecilik mesleğinin gereklilikleri ve modern medya sisteminin işleyişi üzerine kapsamlı bir tartışma yapıldı.

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Ekranın İki Yüzü, Sahada ve Stüdyoda Habercilik" konulu konferans düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Ekranın İki Yüzü, Sahada ve Stüdyoda Habercilik" konulu konferans düzenlendi.