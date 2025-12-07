Kırklareli Valisi Uğur Turan Mobil Göç Noktası ve Polis Kontrollerini Denetledi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan ile Mobil Göç Noktası uygulama aracı ve polis yol kontrol noktalarında denetim yaptı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 14:49
Sahada denetim ve personel ziyaretleri

Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan ile birlikte, düzensiz göçle mücadele kapsamında sahada görev yapan Mobil Göç Noktası uygulama aracını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Turan ilk olarak Mobil Göç Noktası personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ve uygulamalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, görevlilere kolaylık ve başarı dilekleri iletildi.

Daha sonra, Türkiye ve Kırklareli’nin huzur ve güvenliği için 7/24 görev yapan polis yol kontrol noktalarındaki ekipler ziyaret edilerek denetim ve incelemeler gerçekleştirildi.

Vali Turan, emniyet personeline çalışmalarında başarılar dileyip destek mesajı verdi ve polis yol kontrol noktalarındaki denetim defterlerini imzaladı.

