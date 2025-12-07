Kırklareli Valisi Uğur Turan Mobil Göç Noktası ve Polis Kontrollerini Denetledi

Sahada denetim ve personel ziyaretleri

Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan ile birlikte, düzensiz göçle mücadele kapsamında sahada görev yapan Mobil Göç Noktası uygulama aracını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Turan ilk olarak Mobil Göç Noktası personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ve uygulamalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, görevlilere kolaylık ve başarı dilekleri iletildi.

Daha sonra, Türkiye ve Kırklareli’nin huzur ve güvenliği için 7/24 görev yapan polis yol kontrol noktalarındaki ekipler ziyaret edilerek denetim ve incelemeler gerçekleştirildi.

Vali Turan, emniyet personeline çalışmalarında başarılar dileyip destek mesajı verdi ve polis yol kontrol noktalarındaki denetim defterlerini imzaladı.

MOBİL GÖÇ NOKTASI UYGULAMA ARACINI İNCELEYEN VALİ TURAN, ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALARAK, GÖREVLİ PERSONELE BAŞARILAR VE KOLAYLIKLAR DİLEDİ.