Kırklareli Valisi Uğur Turan, Orman Yangınlarına Karşı Uyardı

Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Yangın Uyarısı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, anız ve orman yangınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmasını istedi.

Vali Turan, Vize ilçesinin Çakıllı beldesindeki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelirken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte anız ve orman yangınlarının arttığını belirtti. Bu süreçte, dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Turan, "Unutmayın, orman yangınlarının yüzde 86'sı insan kaynaklı. Bir anlık dikkatsizlik, afet boyutunda bir yangına sebep olabilir. Yeşil vatan için şimdi her zamankinden daha dikkatli olma zamanıdır" dedi.

Valilik ve ilgili kurumların yangınlara karşı tedbirlerini en üst düzeyde aldığını ifade eden Turan, 21-30 Temmuz tarihlerinde 10.00-19.00 saatlerinde balya makinelerinin kullanımı ile ilgli yasaklamayı hatırlattı. Ayrıca, buğday hasadının yapıldığı tarım alanlarında yangınlara karşı su tankeri ve pulluk bulundurma zorunluluğu getirildiğini de sözlerine ekledi.

Tedbirli olan vatandaşlara teşekkür eden Turan, ormanların, doğanın, canlıların ve toprağın korunmasının önemini vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Turan, anız ve orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olunmasını istedi.