DOLAR
34,58 -0,28%
EURO
36,25 -0,06%
ALTIN
2.995,13 -1,2%
BITCOIN
3.426.719,52 -1,03%

Kırklarelisporlu Futbolcu Cenk Doğan Kaza Geçirdi

Kırklarelispor oyuncusu Cenk Doğan, üst geçide çarpan otomobiliyle kaza yaptı ve yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 09:31
Kırklarelisporlu Futbolcu Cenk Doğan Kaza Geçirdi

Lüleburgaz'da Kaza!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Nesine 2. Lig'in önde gelen ekiplerinden Kırklarelispor'un futbolcusu Cenk Doğan, 34 DT 2373 plakalı aracıyla Ahmetbey beldesi yakınlarında bir kaza geçirdi.

Olayın Detayları

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine hemen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı futbolcu, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kırklarelispor'dan Geçmiş Olsun Mesajı

Kırklarelispor Kulübü, Cenk Doğan hakkında yaptığı açıklamada, "Futbolcularımızdan Cenk Doğan, bugün Lüleburgaz yolunda araç seyir halindeyken havanın yağışlı olmasından dolayı kaza geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa süre yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Kırklarelispor...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Kırklarelispor oyuncusu Cenk Doğan yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Kırklarelispor...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Kırklarelispor oyuncusu Cenk Doğan yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Güvercin Kümesinde 5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
2
Pakistan'da Şii Müslümanlarına Yönelik Saldırıda Ölü Sayısı 42'ye Yükseldi
3
Maltepe'de Kurye Saldırısına Uğradı: Demir Çubuk Dehşeti
4
İzmir'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
5
Edirne'de FETÖ ile İlişkili 2 Şüpheli Yakalandı
6
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı
7
Bartın'da Dronla Yakalanan Kurt Saldırısı Şok Etti

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar