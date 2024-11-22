Kırklarelisporlu Futbolcu Cenk Doğan Kaza Geçirdi

Lüleburgaz'da Kaza!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Nesine 2. Lig'in önde gelen ekiplerinden Kırklarelispor'un futbolcusu Cenk Doğan, 34 DT 2373 plakalı aracıyla Ahmetbey beldesi yakınlarında bir kaza geçirdi.

Olayın Detayları

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine hemen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı futbolcu, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kırklarelispor'dan Geçmiş Olsun Mesajı

Kırklarelispor Kulübü, Cenk Doğan hakkında yaptığı açıklamada, "Futbolcularımızdan Cenk Doğan, bugün Lüleburgaz yolunda araç seyir halindeyken havanın yağışlı olmasından dolayı kaza geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa süre yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Kırklarelispor oyuncusu Cenk Doğan yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Kırklarelispor oyuncusu Cenk Doğan yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.