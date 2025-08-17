Kırmızı bültenle aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Next Sosyal hesabından paylaştığı "Bizden kaçamayacaklar" mesajıyla, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 6 ve ulusal seviyede aranan 4 olmak üzere toplam 10 suçlunun yakalanıp Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını bildirdi.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede arananlar:

A.M. — 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şahıs, Bulgaristan'da yakalandı.

N.C. — 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şahıs, Polonya'da yakalandı.

A.C.B. — 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şahıs, Gürcistan'da yakalandı.

B.Y. — 'hakaret ve tehdit' ile 'T.C.K. 227 maddesi' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şahıs, Gürcistan'da yakalandı.

M.Ş. — 'kasten yaralama, kamu malına zarar verme, hakaret, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, şartla tahliyenin geri alınması ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şahıs, Gürcistan'da yakalandı.

S.S. — '213 sayılı kanuna muhalefet' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şahıs, Gürcistan'da yakalandı.

Ulusal seviyede arananlar:

E.E. — 'çocuğun cinsel istismarı ve tehdit' suçlarından ulusal seviyede aranan şahıs, Almanya'da yakalandı.

S.K. — 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, basit yaralama ve tehdit' suçlarından ulusal seviyede aranan şahıs, K.K.T.C.'de yakalandı.

E.G. — 'konut ve eklentilerinde yağma' suçundan ulusal seviyede aranan şahıs, K.K.T.C.'de yakalandı.

C.Ş. — 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan şahıs, Lübnan'da yakalandı.

Bakan Yerlikaya, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunanların izinin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, Adalet Bakanlığı ve operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.

"EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıklarımızı, TEM, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum."

Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.