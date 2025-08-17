DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0%
BITCOIN
4.823.880,94 -0,55%

Kırmızı Bültenle Aranan 10 Suçlu Türkiye'ye Getirildi

Kırmızı bültenle uluslararası ve ulusal seviyede aranan 10 kişi, çeşitli ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 10:06
Kırmızı Bültenle Aranan 10 Suçlu Türkiye'ye Getirildi

Kırmızı bültenle aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Next Sosyal hesabından paylaştığı "Bizden kaçamayacaklar" mesajıyla, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 6 ve ulusal seviyede aranan 4 olmak üzere toplam 10 suçlunun yakalanıp Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını bildirdi.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede arananlar:

A.M. — 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şahıs, Bulgaristan'da yakalandı.

N.C. — 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şahıs, Polonya'da yakalandı.

A.C.B. — 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şahıs, Gürcistan'da yakalandı.

B.Y. — 'hakaret ve tehdit' ile 'T.C.K. 227 maddesi' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şahıs, Gürcistan'da yakalandı.

M.Ş. — 'kasten yaralama, kamu malına zarar verme, hakaret, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, şartla tahliyenin geri alınması ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şahıs, Gürcistan'da yakalandı.

S.S. — '213 sayılı kanuna muhalefet' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şahıs, Gürcistan'da yakalandı.

Ulusal seviyede arananlar:

E.E. — 'çocuğun cinsel istismarı ve tehdit' suçlarından ulusal seviyede aranan şahıs, Almanya'da yakalandı.

S.K. — 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, basit yaralama ve tehdit' suçlarından ulusal seviyede aranan şahıs, K.K.T.C.'de yakalandı.

E.G. — 'konut ve eklentilerinde yağma' suçundan ulusal seviyede aranan şahıs, K.K.T.C.'de yakalandı.

C.Ş. — 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan şahıs, Lübnan'da yakalandı.

Bakan Yerlikaya, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunanların izinin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, Adalet Bakanlığı ve operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.

"EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıklarımızı, TEM, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum."

Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Sosyal Medya 'Polis' Dolandırıcılığı: 3 Zanlı Tutuklandı
2
Çorum İskilip'te 86 Yaşındaki Eldivas Babayiğit İçin Arama Başladı
3
Gazze'de Kıtlık Alarmı: Son 24 Saatte 2'si Çocuk 7 Filistinli Açlıktan Öldü
4
Fransa'dan Mali'de Gözaltına Alınan Büyükelçilik Çalışanına Tepki
5
Pakistan, dağcı ölümlerine rağmen tırmanışları kısıtlamayacak
6
Antalya Kepez'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
7
İsrail, Sana Yakınlarındaki Haziz Elektrik Santralini Vurdu

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar