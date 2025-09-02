Kırmızı Bültenle Aranan 12 Şüpheli ve 2 Ulusal Seviyede Aranan Türkiye'ye İade Edildi

Kırmızı bültenle aranan 12 kişi ile ulusal seviyede aranan 2 kişi yurda getirildi

Yerlikaya: Ortak operasyonel işbirliğiyle kaçaklar tek tek izlenip yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun çeşitli ülkelerden Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin izlerinin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilenler: Uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan ve farklı suçlardan aranan T.G ("suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olma, yağma, tefecilik, nitelikli yağma, tehdit, basit yaralama"), M.A ("çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"), M.A.D ("yağma"), C.Y ("yağma, cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama"), S.S ("kasten öldürme"), M.D ("çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı"), K.D. ("kasten öldürmeye teşebbüs") ve E.Ç ("suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve dolandırıcılık").

Arnavutluk, Almanya ve Senegal'de yakalananlar: "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan K.K. Arnavutluk'ta, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan O.G. Senegal'de, Almanya'da ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, hırsızlık, banka veya kredi kartını izinsiz kullanarak yarar sağlama" suçlarından aranan G.Ç. ile "cebir, tehdit ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma" suçlarından aranan M.C.Ü yakalandı ve iade edildi.

Ulusal seviyede arananların iadeleri: Ulusal seviyede arananlardan "silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan aranan T.Y. Arnavutluk'ta, "göçmen kaçakçılığı" suçundan aranan M.U. ise Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonda görev alan kurum ve çalışanlara teşekkür ederek, Adalet Bakanlığı ile görev yapan birimleri tebrik etti.

Yerlikaya'nın açıklaması: "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Başkanlıklarımızı, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar."