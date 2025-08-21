DOLAR
40,94 0%
EURO
47,71 0,1%
ALTIN
4.395,56 0,22%
BITCOIN
4.657.779,99 0,52%

Kırmızı Bültenle Aranan 3 Şüpheli Rusya'dan Türkiye'ye Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Demirözler lideri dahil olmak üzere kırmızı bültenle aranan 3 kişi Rusya'dan Türkiye'ye iade edildi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:58
Kırmızı Bültenle Aranan 3 Şüpheli Rusya'dan Türkiye'ye Getirildi

Kırmızı Bültenle Aranan 3 Şüpheli Rusya'dan Türkiye'ye Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 3 kişinin Rusya'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Operasyon ve İadeler

Bakan Yerlikaya sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Demirözler organize suç örgütü elebaşının da içinde bulunduğu kırmızı bültenle aradığımız 3 suçluyu Rusya'dan ülkemize getirdik." ifadelerini kullandı. Yerlikaya, söz konusu şahısların tek tek yurt dışından getirilmesine devam edeceklerini belirtti.

İade edilen şahıslar: U.D., M.S. ve S.G.

Suç Kayıtları ve Yakalanma Süreci

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, hakkında toplam 53 adet suç kaydı bulunan ve Demirözler organize suç örgütü elebaşısı olan U.D., Rusya'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

M.S. ise kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından kırmızı bültenle aranan; elebaşılığını E.Y.nin yaptığı organize suç örgütü ile iltisaklı olarak tespit edildi. S.G. ise çocuğu kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle aranan şahıs olarak yakalandı ve iade edildi.

Ortak Çalışma ve Teşekkür

Bakan Yerlikaya, yurt dışına kaçan şahısların izinin titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayarak, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğinin önemine işaret etti.

Operasyonda görev alan birimlere teşekkür eden Yerlikaya, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, Özel Harekat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Havacılık ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Samsun İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Boeing'den 2 KC-46 Havadan Yakıt İkmal Uçağı Alacak
2
İzmir'de planlı su kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 3 günde bir uygulanacak
3
Brüksel'de Gazeteci Örgütleri: İsrail'in Gazze'deki Basına Yönelik Saldırıları Kınandı
4
Sakız Adası'nda Orman Yangınları: 122 bin 690 Dönüm Zarar
5
Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası
6
Petr Pavel: Çekya Ukrayna'ya Barış Gücü Gönderebilir
7
1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım