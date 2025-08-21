Kırmızı Bültenle Aranan 3 Şüpheli Rusya'dan Türkiye'ye Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 3 kişinin Rusya'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Operasyon ve İadeler

Bakan Yerlikaya sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Demirözler organize suç örgütü elebaşının da içinde bulunduğu kırmızı bültenle aradığımız 3 suçluyu Rusya'dan ülkemize getirdik." ifadelerini kullandı. Yerlikaya, söz konusu şahısların tek tek yurt dışından getirilmesine devam edeceklerini belirtti.

İade edilen şahıslar: U.D., M.S. ve S.G.

Suç Kayıtları ve Yakalanma Süreci

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, hakkında toplam 53 adet suç kaydı bulunan ve Demirözler organize suç örgütü elebaşısı olan U.D., Rusya'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

M.S. ise kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından kırmızı bültenle aranan; elebaşılığını E.Y.nin yaptığı organize suç örgütü ile iltisaklı olarak tespit edildi. S.G. ise çocuğu kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle aranan şahıs olarak yakalandı ve iade edildi.

Ortak Çalışma ve Teşekkür

Bakan Yerlikaya, yurt dışına kaçan şahısların izinin titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayarak, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğinin önemine işaret etti.

Operasyonda görev alan birimlere teşekkür eden Yerlikaya, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, Özel Harekat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Havacılık ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Samsun İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.