Kırmızı Bültenle Aranan 8 Şüpheli Türkiye'ye İade Edildi

Kırmızı bültenle aranan 8 şüpheli Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan 6 ve ulusal seviyede aranan 2 olmak üzere toplam 8 kişinin çeşitli ülkelerden Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Yakalanan şüphelilerin iadesi, ilgili ülke kolluk birimleriyle koordineli yürütülen operasyonlarla gerçekleştirildi.

Yakalanan şüpheliler ve yakalandıkları ülkeler

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede arananlar:

M.A: "kasten yaralama ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından, E.Y. organize suç örgütü üyesi. Yakalandığı ülke: Gürcistan.

E.S: "çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan şüpheli. Yakalandığı ülke: Gürcistan.

A.K: "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli. Yakalandığı ülke: Gürcistan.

İ.C: "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli. Yakalandığı ülke: Azerbaycan.

Ş.S: "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan şüpheli. Yakalandığı ülke: Almanya.

H.K: "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan aranan şüpheli. Yakalandığı ülke: Avusturya.

Ulusal seviyede arananlar:

M.B: "uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etmeye teşebbüs" suçundan aranan şüpheli. Yakalandığı ülke: Kuzey Makedonya.

A.A.D: "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan şüpheli. Yakalandığı ülke: İrlanda.

Operasyon, işbirliği ve Bakanın açıklaması

Yerlikaya, yurtdışına kaçan ve hakkında arama kararı bulunan kişilerin izinin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, operasyonların ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle koordinasyon içinde yürütüldüğünü vurguladı.

Operasyonda emeği geçen birimler arasında Adalet Bakanlığı, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıkları ile İstanbul ve Artvin il emniyet müdürlükleri yer aldı.

Yerlikaya'nın vurguladığı ifade: "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar."