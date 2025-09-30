Kırmızı Bültenle Aranan 9 Kişi Türkiye'ye İade Edildi

Bakan Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.I, O.E, F.A, Y.E, Ö.G, Y.K.Ç, N.Ç, A.A ve L.C.B'nin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, söz konusu şüphelilerin Gürcistan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Hırvatistan'dan Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını kaydederek, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izinin titizlikle sürüldüğünü vurguladı.

Operasyon ve suçlamalar

K.I: "çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan K.I'nın Gürcistan'da yakalandığı belirtildi.

F.A: "kasten öldürme" suçundan aranan F.A'nın Gürcistan'da yakalandığı aktarıldı.

Y.K.Ç: Uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Y.K.Ç'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandığı bildirildi.

A.A: A.A'nın İsviçre'de yakalandığı ve iadesinin sağlandığı ifade edildi.

O.E: "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan aranan O.E'nin Gürcistan'da yakalandığı aktarıldı.

Y.E: "kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan Y.E.'nin Almanya'da yakalandığı belirtildi.

Ö.G: "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan Ö.G.'nin Almanya'da yakalandığı bildirildi.

N.Ç: "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan N.Ç.'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandığı ve iadesinin sağlandığı ifade edildi.

L.C.B: "uyuşturucu maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, bulundurmak" suçlarından aranan L.C.B.'nin Hırvatistan'ta yakalanarak Türkiye'ye iadesinin sağlandığı kaydedildi.

Yerlikaya, şunları kaydetti: "Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Asayiş Daire Başkanlığımızı, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."