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Kırşehir'de 18 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Kırşehir'de, 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 15:46
Kırşehir'de 18 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Kırşehir'de 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma ve Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı, aranan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası ve 25 bin lira adli para cezası bulunan O.Ş. (28) yakalandı.

O.Ş.'nin, Çiçekdağı ilçesi Köseli beldesinde saklandığı adreste tespit edilip gözaltına alındığı öğrenilirken, hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırşehir'de hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı....

Kırşehir'de hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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