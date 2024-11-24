Kırşehir'de 7 Araçla Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Kırşehir'de Zincirleme Trafik Kazası

Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı. Kazaya, 1'i tır olmak üzere toplam 7 aracın karıştığı bildirildi.

Kaza Detayları

Kaza, Kırşehir-Nevşehir kara yolu üzerinde, Mucur ve Hacıbektaş ilçeleri arasında gerçekleşti. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, manevra yaparken arkasındaki 6 otomobilin duramayıp çarpışmasına sebep oldu.

Olay Yeri ve Müdahale

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan M.İ. (50), A.B. (6), E.B. (9), H.B. (55) ve A.B. (38) Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik Durumu

Bu zincirleme kaza sonucunda yol kısa bir süreliğine trafiğe kapandı; ancak gerekli müdahaleler sonrasında karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.