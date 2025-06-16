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Kırşehir'de 9 Zanlı Yağma ve Dolandırıcılıkla Yakalandı

Kırşehir’deki operasyonda galericilik adı altında dolandırıcılık yapan 9 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 12:17
Kırşehir'de 9 Zanlı Yağma ve Dolandırıcılıkla Yakalandı

Kırşehir’de Dolandırıcılık Operasyonu

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda galericilik faaliyetleri adı altında yağma, tefecilik ve dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonda önemli bir başarıya imza attı.

Üç Aylık Teknik Takip

Ekipler, zanlılara yönelik üç ay süreyle teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Bu süreçte belirlenen 15 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda M.T, O.T, R.A, B.A, H.E, N.K, S.B, C.S. ve Ö.Ö. gözaltına alındı.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 221 tabanca fişeği, 2 şarjör, toplam değeri 6 milyon lira olan 15 senet ve senet fotokopisi, 158 araç satış sözleşmesi, alacak verecek not defteri ve 14 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin Eylemleri

Gözaltına alınan şahısların, galericilik faaliyeti altında tefecilik yaptığı, vadeli araç alım satımlarında fahiş fiyatlar ile senet imzalattıkları öne sürüldü. Ödeme sorunları yaşandığında mağdurlardan baskı, darp ve tehdit yoluyla senet tahsilatı gerçekleştirdikleri, ayrıca araçları gasbederek haksız kazanç sağladıkları belirtilmekte.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Kırşehir Adliyesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda "galericilik faaliyeti" adı altında yağma, tefecilik ve...

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda "galericilik faaliyeti" adı altında yağma, tefecilik ve dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda "galericilik faaliyeti" adı altında yağma, tefecilik ve...

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda "galericilik faaliyeti" adı altında yağma, tefecilik ve dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

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