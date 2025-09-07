DOLAR
Kırşehir'de Avukat Tutuklandı: Cezaevinde Müvekkiline Sentetik Hap Verdiği İddiası

Kırşehir'de avukat M.Y, 2 Eylül'de cezaevindeki müvekkili A.K.'ye sentetik hap verdiği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 12:53
Kırşehir'de Avukat Tutuklandı: Cezaevinde Müvekkiline Sentetik Hap İddiası

Olay ve soruşturma detayları

Kırşehir'de, cezaevinde bulunan müvekkiline sentetik hap verdiği öne sürülen avukat M.Y tutuklandı. Olayın, 2 Eylül tarihinde Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştiği belirtildi.

Cezaevi görüşmesi sırasında şüphe üzerine güvenlik kamera kayıtları incelendi. Yapılan incelemede, görüşme esnasında avukatın müvekkiline bir şey verdiği şüphesi oluştu.

Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen aramalarda, müvekkilin üstünde ve avukatın aracında bir miktar sentetik ecza hapı bulundu. Bulunan bu maddeler soruşturmanın merkezinde yer aldı.

M.Y gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe alınan karar sonucu avukat tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; Kırşehir'deki gelişmeler ve yasal süreç takip ediliyor.

